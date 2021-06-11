MSB: 1 askerimiz şehit oldu
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MSB: 1 askerimiz şehit oldu

MSB: 1 askerimiz şehit oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mardin Nusaybin'de silah kazası sonucu yaralanan bir askerin, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mardin Nusaybin'de silah kazası sonucu yaralanan bir askerin, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada silah kazası sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede. doktorların tüm çabalarına rağmen şehit olduğunu bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Nusaybin'de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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