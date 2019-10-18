MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

18.10.2019 11:25

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van Çaldıran sınır bölgesinde devriye görevi sırasında, İran tarafından açılan ateş sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin hafif yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "17 Ekim 2019 tarihinde Van Çaldıran sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında, İran istikametinden açılan ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA