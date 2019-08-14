MSB: "1. ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge...
MSB: "1. ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
14.08.2019 23:28
MSB: "1. ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA