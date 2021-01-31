MS şüphesi ile iki kez test

Ünlü oyuncu son dönemin popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse'taki bir sohbet odasında MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söyledi: "Boyun fıtığımın dışında tiroidimde de sıkıntı var. Kontroller sırasında doktorlar MS'ten şüphelendi... Hatta MS hastalığını araştırmak için benden, iki kez omurilik sıvısı alındı. İlkinde lokal anestezi yapıldı. Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım 'Şampiyon' filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı canlandırıyordum. 'Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım' dedim." Farah Zeynep Abdullah'ın test sonuçlarında MS olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet