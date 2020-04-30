MS hastası kadın ve 92 yaşındaki adam koronayı yendi
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MS hastası kadın ve 92 yaşındaki adam koronayı yendi

MS hastası kadın ve 92 yaşındaki adam koronayı yendi Manisa'da korona virüs tedavisinde ümitlendiren taburcu Manisa'da korona virüs tedavisi gören biri MS hastası diğeri 92 yaşındaki hastalar sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs tedavisi gören 92...

MS hastası kadın ve 92 yaşındaki adam koronayı yendi
30.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:54

MS hastası kadın ve 92 yaşındaki adam koronayı yendi

Manisa'da korona virüs tedavisinde ümitlendiren taburcu

Manisa'da korona virüs tedavisi gören biri MS hastası diğeri 92 yaşındaki hastalar sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs tedavisi gören 92 yaşındaki Nurettin Durak ve 46 yaşındaki MS hastası Hatice Aktürk yaklaşık 3 haftalık tedavilerinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Alaşehir Devlet Hastanesi personeli tarafından alkışlarla taburcu edilen hastaların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Alaşehir Devlet Hastanesinde 18 gündür korona virüs tedavisi gören 92 yaşındaki Nurettin Durak 19 günlük tedavisinin ardından, MS hastası 46 yaşındaki Hatice Aktürk de 18 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu.

Torunuyla birlikte yattı

Alaşehir Devlet Hastanesinde 13 Nisan'da, 23 yaşındaki torunu Fırat Durak ile birlikte korona virüs teşhisi ile tedavisine başlanan 92 yaşındaki Nurettin Durak tedaviye olumlu cevap vererek sağlığına kavuşup 19 gün sonra taburcu oldu. Durak'ın 23 yaşındaki torunu Fırat Durak'ın ise 13 Nisan'da yattığı hastaneden bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Korona virüsü yenen 92 yaşındaki Nurettin Durak, "Şükür Allah'a. Allah razı olsun bana çok iyi baktılar. Devlet büyüklerimizden, doktorlarımızdan Allah razı olsun." diyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Karantina altındaki mahalleden geldi

Alaşehir Devlet Hastanesinde 15 Nisan günü karantinaya alınan ve 28 Nisan günü itibariyle karantina süresi bir hafta daha uzatılan Caberfakılı Mahallesinde oturan kronik MS hastası 46 yaşındaki Hatice Aktürk de 18 günlük korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Aktürk, "Ben kronik MS hastasıyım. Bu sebepten dolayı buraya gelmiştim. Covid - 19 mikrobu çıktı. Allah'a çok şükür sağlığıma kavuştum. Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarından, çok memnunum. Allah razı olsun iyiyim, vücudumu çok dirençli hissediyorum. Hastaneye 18 gün önce gelmiştim, sağlığıma kavuştum çıkıyorum." dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Göğüs Uzmanı Dr. Okan Selendili ise şunları söyledi: "Hastamız Nurettin Durak bize öksürük ve ateş şikayetleriyle üç hafta önce gelmişti. Hastamızın çekilen tomografileri Covid-19 ile uyumluydu. Onun için tahlil aldık, örnek aldık ve sonuçları pozitif geldi. Tedavisine hemen başladık. Tedaviden olumlu yanıt aldık. Şu anda tedavimizi tamamladık. Hastamızı taburcu ediyoruz. Evinizde kalın sağlıklı kalın."

MS hastası kadın ve 92 yaşındaki adam koronayı yendi

Kaynak: İHA

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