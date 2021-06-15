MS Hastası gencin feryadı: "Kimse bize acıyarak bakmasın"

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesinde yaşayan MS Hastası Abdullah Berber (22), engellilere toplum genelinde acınarak bakılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesinde yaşayan MS Hastası Abdullah Berber (22), engellilere toplum genelinde acınarak bakılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Alaşehir Ticaret Lisesi mezunu olan ve genç yaşta MS hastalığına yakalanan Abdullah Berber, kimseye muhtaç olmadan şimdiye kadar biri şiir kitabı olmak üzere beş kitap yazarak, kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığını söyledi. Engellilerin en büyük sorununun toplumun genelinde kendilerine karşı acınarak bakılması olduğunu vurgulayan ve bu durumdan çok büyük rahatsızlık duyduklarını kaydeden Abdullah Berber, "Herkes engelli adayıdır. Biz engellileri en çok üzen olay, toplumun genelinin engellilere acıyarak bakmasıdır. Oysa bizler de toplumda yerimizi, sağlıklı kişilerle birlikte geçirmeyi özlüyoruz. Ben engelli olmama rağmen kitap yazarak hayata tutunmayı başardım. Ancak kitaplarımı satarken üzülerek şu gözlemi yaptım. İnsanların kitaplarımı acıdıkları için aldıklarını gördüm. Ben isterdim ki, insanlar kitaplarımı alırken, acıdıkları için değil sadece okumak için alsınlar. Bu durum beni daha çok mutlu ederdi. Bir de toplu taşıma araçlarında sürücülerin 'Engelli kardeşimize yer verelim' uyarılarına rağmen yolcuların duymazlıktan gelmeleri, kimilerinin uyuma moduna geçmeleri bizleri çok üzüyor. Özellikle bu konuda biraz daha hassasiyet bekliyoruz. Unutmayalım ki, herkes bir engelli adayıdır. Bizleri mutlu edecek şey, sevgi ve saygı görmek olacaktır, acınmak değil." diyerek duygularını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı