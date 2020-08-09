MS hastası genç yardım bekliyor MS hastası genç yardım bekliyor Bursa'da yaşayan ve engelli maaşı kesilen MS hastası genç yardım bekliyor.

MS hastası genç yardım bekliyor

BURSA - Bursa'da yaşayan ve engelli maaşı kesilen MS hastası genç yardım bekliyor.

Hayata normal insan gibi devam ederken 24 yaşında MS hastalığına yakalanan ve bir ayağı tutmamaya başlayan Emre Sucu, (39), koltuk değnekleriyle yürümeye başladı. Çok sevdiği çilingirlik mesleğini bırakan genç çalışamamaya başladı. Engelli raporu alıp engelli maaşı bağlattı. Bundan 3 yıl önce anne ve babasının yanına taşınan gencin engelli maaşı, anne ve babasının emekli aylığı aldığı gerekçesiyle kesildi. Babası vefat eden Sucu, annesi Suzan Sucu ile yaşamaya başladı. Kirada oturan anne oğul, emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Engelli olduğu için çalışamayan genç adam zor durumda olduklarını belirterek, engelli maaşının tekrar bağlanmasını istediğini ifade etti.

Kaynak: İHA