MS hastalığı kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor
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MS hastalığı kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor

MS hastalığı kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Arzu Aldemir, Multipl Skleroz (MS) hastalığı erkeklere göre kadınlarda 3 kat daha fazla görüldüğünü ifade ederken, hastalıkla ilgili bilgi verdi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Arzu Aldemir, Multipl Skleroz (MS) hastalığı erkeklere göre kadınlarda 3 kat daha fazla görüldüğünü ifade ederken, hastalıkla ilgili bilgi verdi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Arzu Aldemir, MS hastalığın kadınlarda, erkeklere oranla üç kat daha fazla görüldüğünü söyledi. 30 Mayıs Dünya Multipl Skleroz Günü nedeniyle hastalık hakkında ayrıntılı bilgi veren Dr. Arzu Aldemir, "Bağışıklık sistemi vücudu korurken kendi hücrelerini tanıyor. Ancak bilinmeyen bazı nedenlerden dolayı bağışıklık sistemi kendi hücrelerine karşı saldırılar düzenliyor. Sinir iletimini sağlayan beyin ve omurilikteki hücrelere karşı düzenlenen saldırılar ise Multipl Skleroz hastalığına yol açıyor" dedi.

"Hasar nedeniyle nörolojik bulgular ortaya çıkar"

Nöroloji Uzmanı Dr. Arzu Aldemir, bağışıklık sisteminin kendine saldırması sonucu, beyin ve omurilikteki sinirleri saran miyelin kılıfında hasar oluştuğunu söyledi. Dokularda sertleşmeye neden olan bu hasarın sinirlerin mesajlarının iletim hızını yavaşlattığını ifade eden Dr. Aldemir, MS belirtileri hakkında şu bilgileri verdi:

"Sinir kılıflarında meydana gelen hasar nedeniyle nörolojik bulgular ortaya çıkar. Bu belirtiler, genelde tek gözde ortaya çıkan ağrılı görme bozukluğu, vücudun bir tarafında güç kaybı veya duyu bozuklukları, denge bozukluğu, sıcağa maruziyet halinde artan semptomlar, konuşma bozuklukları, idrar ve gaita kaçırması olarak öne çıkıyor."

Gelişmiş ülkelerde daha sık

MS nedenleri genetik ve çevresel faktörler olarak iki gruba ayrılıyor. Ailesinde MS bulunan kişilerin bu hastalığa yakalanma oranı artarken D vitamini eksikliği, hayvansal gıda tüketimi, sigara ve gelişmiş ülkelerdeki yaşam koşulları da zemin hazırlayan etmenler olarak öne çıkıyor. MS'in kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla görüldüğünü ve 20-40 yaş arasında yoğunluk kazandığını kaydeden Dr. Arzu Aldemir, hastalık tanısının muayene bulgularının izlenmesi, öykünün dinlenmesi, MR görüntülemesi, beyin omurilik sıvısı incelemesi ve sinirlerin uyarılmış potansiyelleri gibi tetkiklerle konulduğunu belirtiyor.

Tam tedavisi bulunmuyor

Günümüzde MS'i tam olarak ortadan kaldıran bir yöntem olmamasına karşın atak sayısını, hastalığın ilerleme hızını ve oluşturduğu hasarı azaltan tedavi seçenekleri bulunduğunu anlatan Dr. Arzu Aldemir, özellikle pandemi döneminde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında şu uyarılarda bulundu:

"MS hastaları, Covid-19 enfeksiyonu açısından daha riskli grupta bulunmuyor. Ancak hastanın enfeksiyonu kapması durumunda, MS hastalığında da kötüleşme izlenebilir. Covid-19 aşılarının MS hastalarında atak tetiklediğine dair bilgi yoktur. Ancak aşılamanın zamanlaması açısından, hekimlerine başvurmaları gerekir. MS hastalarının günlük yaşamda da stres, sıcak, sık enfeksiyon geçirme ve canlı aşılardan kaçınmalarını öneriyoruz. Ayrıca beslenmelerinde yağ, şeker, tuz, işlenmiş gıdalardan uzak durmaları, taze sebze ve meyve tüketmeye, antioksidan ve omega 3 içeren besinlere yönelmeleri önemli."

(Kazım Ulusoy/ İHA)

MS hastalığı kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor
MS hastalığı kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor
MS hastalığı kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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