MS hastaları için ilk online okul açıldı
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MS hastaları için ilk online okul açıldı

MS hastaları için ilk online okul açıldı
05.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:21

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği tarafından MS hastaları için Türkiye'nin ilk Online MS Okulu açıldı.

MS hastalarının hayatı online okul ile kolaylaşacak!

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, 23 Nisan-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında faceebook ve instagramdan uzmanlar tarafından yapılacak canlı yayınlarla COVID 19 salgını nedeniyle evde kalan MS hastalarının hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Beyin, omurilik ve görme sinirlerinden oluşan bir sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz (MS) Türkiye'de yaklaşık 40 bin kişiyi etkiliyor. Karadeniz Multipl Skleroz Derneği, COVID 19 salgını nedeniyle evde kalınan bu süreçte hastalara ve hasta yakınlarına destek olmak amacıyla Online MS Okulu etkinliğini başlattı.

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi tarafından yürütülen ve 23 Nisan-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında faaliyet gösterecek Online MS Okulu, Derneğin facebook ve instagram hesapları üzerinden canlı yayınlarla gerçekleşecek. Bu etkinlik süresince MS hastalarına fizyoterapi, psikoterapi, nefes terapisi, yoga, diyetisyen gibi alanında uzman bir ekiple destek tedavi imkanı sağlanacak. Ayrıca MS hastaları ve yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmak ve evde kaldıkları sürede kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için Online MS Okulu'na ilgi duyan herkes katılabilecek.

Amaçlarının sadece bölgedeki MS hastaları değil Türkiye'deki diğer MS hastalarına da ulaşmak olduğunu belirten Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, "Canlı yayınlarımız ile MS hastalarımıza hem moral vermeyi hem de tedavilerine destek olmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle aileleri ile birlikte yapabilecekleri etkinlikleri de programa ekledik. Online MS Okulu'nda, canlı yemek yapma, sosyal aktiviteler, deneyim paylaşma saatleri de yer alacak. İftar sonrası programlar olacak ve akşam saatlerinde de farklı sosyal etkinliklere yer verilecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

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