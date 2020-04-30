MS Hasta Okulu Eğitim Kampı internet üzerinden yapılıyor
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MS Hasta Okulu Eğitim Kampı internet üzerinden yapılıyor

MS Hasta Okulu Eğitim Kampı internet üzerinden yapılıyor
30.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:16

Karadeniz Multipl Skleroz Derneğince Samsun'da 6 yıldır düzenlenen "MS Hasta Okulu Eğitim Kampı", bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Karadeniz Multipl Skleroz Derneğince Samsun'da 6 yıldır düzenlenen "MS Hasta Okulu Eğitim Kampı", bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Online eğitim programına, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gürcistan'dan hasta yakınları ile doktorlar katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, eğitimle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, MS ile ilgili hastaları motive etmek, onların hayata bağlılıklarını artırmak açısından kampın önem taşıdığını söyledi.

Salgın nedeniyle 7'nci eğitim kampını online düzenlediklerini anlatan Terzi, derneğin sosyal medya adresi üzerinden eğitimin 17 gün süreceğini belirtti.

MS hastalığının hem beyni hem de omuriliği etkileyen bir hastalık olduğuna işaret eden Terzi, şunları kaydetti:

"Genellikle 20-40 yaş arasında görülüyor. Hastalıkta görme kaybı, dengesizlik, bacak güçsüzlüğü, yürüme zorluğu, çift görme, idrar kaçırma gibi şikayetler oluyor ancak teşhis konulan bir hasta için MS bir hastalık değil, yaşam tarzıdır. Ayrıca anksiyete, depresyon ve yorgunluk gibi şikayetler yaşam kalitesini etkilemektedir. Türkiye'de 40 bin MS hastası var. Karadeniz Bölgesi'nde ise 8 bin civarında hasta bulunuyor. Bu kamp sayesinde hastalarımız ve yakınları hastalıklarını daha iyi öğreniyor."

Terzi, MS hastalığının tedavisinde moral motivasyonun önem taşıdığını dile getirerek, rahatsızlığın nedeninin tam bilinmediğini vurguladı.

MS için kesin olarak "genetik hastalık" demenin zor olduğuna dikkati çeken Terzi, "Özellikle ağır stres, travma, enfeksiyonlar, hamilelik gibi durumlardan sonra hastalık ortaya çıkabiliyor. Hastalığın tanısı için özellikle genç yaş grupları görme kaybı şikayetiyle geldiklerinde diğer muayene bulgularını da ele alarak inceliyoruz. Bu nedenle bu tür eğitim kamplarını tedavinin bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

Terzi, bu kampı geleneksel hale getirdiklerini ve her yıl hasta sayısının arttığını belirterek, "Kamp sayesinde hastalarımız ve yakınları daha bilinçli ve bilgili oluyor. Kamp süresince hastalarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Fizyoterapi, egzersiz programları refleksoloji, fitoterapi, aromaterapi gibi aktivitelere yer veriyoruz. Ayrıca psikolojik destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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