Mrna aşısı nedir?
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Mrna aşısı nedir?

Mrna aşısı nedir?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Mrna aşısı nedir" sorusu yer aldı. Peki, Mrna aşısı nedir

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Mrna aşısı nedir, konusunu araştırıldı. İşte, detaylar.

MRNA AŞISI NEDİR?

Virüsün genetik kodunu taşıyan RNA'yı içeren aşı. Aşıkişiye enjekte edildikten sonra kişinin hücreleri, bu genetik kodu kullanarak bağışıklık sistemini uyaran maddeleri (antijen) üretir ve bağışıklık sistemini harekete geçirir.

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