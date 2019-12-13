Mr. Jade'ye ödül

13.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:39







Hem müzik çalışmaları hem de sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Mr. Jade, "Mutluyum" şarkısıyla büyük ses getirdi. Mr. Jade, müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan şarkıyla önemli bir ödül de kazandı.





GÖRKEMLİ TÖRENDE YILDIZLAR BİR ARADA





Türkiye Başarı Ödülleri, geçen akşam Akatlar'daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Özlem Yıldız sunumuyla gerçekleşen tören, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini buluşturdu.









