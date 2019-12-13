Mr. Jade'ye ödül
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Mr. Jade'ye ödül

"Mutluyum" şarkısı Mr. Jade'ye ödül getirdi. Başarılı sanatçı, söz ve müziği kendisine ait şarkıyla Türkiye Başarı Ödülleri'nde 'yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı' seçildi.

13.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:39
Mr. Jade'ye ödül



Hem müzik çalışmaları hem de sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Mr. Jade, "Mutluyum" şarkısıyla büyük ses getirdi. Mr. Jade, müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan şarkıyla önemli bir ödül de kazandı.

GÖRKEMLİ TÖRENDE YILDIZLAR BİR ARADA

Başarı Ödülleri, geçen akşam Akatlar'daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Özlem Yıldız sunumuyla gerçekleşen tören, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini buluşturdu.



Kaynak: Snob Magazin

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