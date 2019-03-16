MP4 Videolar WMV Formatına Nasıl Dönüştürülür?



Youtube'dan MP4 olarak indirdiğim bir videoyu SUPER yazılımı kullanarak WMV formatına dönüştürmeye çalıştım ancak sürekli hata aldım. Ayarlarını değiştirmek için uğraştığımda şansıma bir türlü düzeltemedim. Bu sorunumu düzeltecek bir çözüm bulamadığımdan sizlerle bu yazıyı paylaşmaya karar verdim. İşte MP4 Videolar WMV Formatına Nasıl Dönüştürülür?

Üst kısımda anlatıldığı gibi MP4 dosyalarını WMV'ye dönüştürmeye çalışıyorsunuz ve hatalar alıyorsunuz ya da dönüştürdüğünüz dosya düşük kalitede mi? O halde çözüm için doğru adrestesiniz. YouTube'da bilgisayarınızda kullanmak istediğiniz tonlarca video dosyası olduğunu ve MP4 biçiminde indirme yaptığınızı biliyoruz. Video oynatıcınızda WMV formatında video oynatmayı seçersiniz MP4'ü WMV'ye dönüştürmeniz gerekmektedir. Bu nedenle, dosyaların kayıpsız dönüşümünü destekleyen bir video dönüştürücüsü aramak durumunda kalabilirsiniz. Bu yazıda, MP4'ü WMV'ye dönüştüren en iyi video dönüştürücüsünü ve nasıl kullanılacağını size tanıtıp işinizi kolaylaştırmaya çalıştık.

En İyi MP4 WMV Dönüştürücü

Wondershare Video Converter Ultimate programını duymuş olmalısınız ya da ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Bu yazılım Mac veya Windows işletim sistemleri için videoları dönüştürmenizi sağlar. Standart biçimleri ve yüksek kaliteli formatlar olmak üzere farklı video biçimleri girişini destekler ve bunları desteklenen tüm biçimlere çevirebilir. MP4'ü WMV'ye dönüştüren bu yazılım, 1000'den fazla dosya formatını desteklemektedir. Bu nedenle, dosyaların uyumluluğu hakkında endişelenmenize gerek yok. Ayrıca, GPU hızlandırıcı teknolojisi, dosyaları diğer tüm video dönüştürücülerden 30 kat daha hızlı dönüştürmenize olanak tanır.

Wondershare Video Converter Ultimate uygulamasının diğer yararlı özelliklerinden bazılarını aşağıda sıraladık.

Wondershare Video Converter Ultimate'in Diğer Öne Çıkan Özellikleri

Aşağıdaki yeteneklere sahip video düzenleyici özelliklerini içermektedir: efektler, kırpma, kesme, filtreler, filigranlar ve altyazı eklemeyi ve video düzenlemeyi sağlar.

Videoyu sese, sesi de ses formatına dönüştürmenizi sağlar.

Canlı yayın sitelerinden, masaüstü etkinliklerinden, web kamerasından ve skype görüşmesinden video kaydetmenize olanak sağlayan bir kayıt cihazıyla tümleşiktir.

Bilgisayarınızdan, kameralardan, cep telefonlarından ve harici sürücülerden dosya eklemenizi sağlar.

Dosyalarınızı web paylaşım formatları, düzenleme araçları Android ve iOS aygıtları, Oyun konsolları gibi önceden ayarlanmış formatlara dönüştürebilirsiniz.

DVD video düzenlemeyi, DVD video kopyalamayı ve video dosyalarını DVD'lere yazdırmayı mümkün kılan bir DVD yazıcısına sahiptir.

Düzenlemekte olduğunuz dosyaların önizlemesini görmenizi sağlayan bir önizleme özelliğine sahiptir.

Bu program aynı zamanda video meta veri düzenleyicisi, GIF yapımcısı, VR Dönüştürücü ve Video kompresörü gibi güçlü işlevlere sahip bir Araç Kutusu içerir.

Ayrıca bilgisayarınız ve cep telefonları ile harici sabit diskler arasında video aktarma aracı olarak da işlev görür.

İleri düzeyde bilgisayar bilgisine gerek kalmadan kullanılabilecek basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü vardır.

Hem Mac hem de Windows sürümü ücretsiz deneme sürümüne sahiptir ancak kullanımları sınırlıdır.

Bu yazılım aynı zamanda dosyaların dönüştürülmesi, düzenlenmesi ve sıkıştırılması gibi bir toplu işlemleri de destekler.

Wondershare Video Converter Ultimate Kullanarak Adım Adım MP4'ü WMV'ye Dönüştürme Kılavuzu

Adım 1. Programı İndirin ve Yükleyin



Yapmanız gereken ilk şey, Wondershare resmi web sitesine gidip Mac ve Windows platformunuz için Wondershare Video Converter Ultimate yazılımını indirmek. Adım adım kurulum sihirbazını takip ederek yazılımı kurun ve başarıyla kurduğunuzda çalıştırın.

Adım 2. MP4 Dosyasını Ekleyin



Programı açtıktan sonra sade bir arayüz göreceksiniz. "Dönüştür" yazan ilk seçeneğe tıklayın ve ardından "Dosya Ekle" seçeneğine tıklayın. Açılır menüden "Dosya Ekle" ye tıkladığınızda, program sizi dönüştürmek istediğiniz MP4 dosyasını arayabileceğiniz yerel klasörünüze yönlendirecektir.

Ayrıca, MP4 dosyasını programa sürükleyip bırakabilirsiniz; dosyanız bu şekilde programa eklenir.

Adım 3. Çıktı Formatı Olarak WMV'yi Seçin



Şimdi, program penceresinde MP4 dosyasını görebileceksiniz. Programın sağ üst köşesine gelin ve "Tüm Görevleri Buna Dönüştür" menüsüne tıklayın. Üzerine tıkladığınızda, görüntülenen ve çıktı biçimlerinin yer aldığı tabloyu göreceksiniz. "Video" seçeneğine tıklayın ve ardından sol panele bakın; "WMV" biçimini göreceksiniz. Üzerine tıklayın ve ardından istediğiniz WMV dosyasının çıktı kalitesini seçin. Ayrıca orijinal kalitesi ile bırakabilir ve bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Adım 4. MP4'ü WMV'ye Kaydetme ve Dönüştürme



Bundan sonra, dosyanın hedef klasörünü ayarlayabilmek için ekranın ortasındaki "Çıktı" yani output ikonuna tıklayabilirsiniz. Klasörü belirtmezseniz, program Wondershare Video Converter Ultimate klasörüne kaydeder. Oradan, "Tümünü Dönüştür" düğmesine basarsanız program herhangi bir kalite kaybına uğratmadan MP4'ü WMV'ye dönüştürür.

Sonuç



Bir dahaki sefere YouTube'dan WMV'ye kopyaladığınız MP4 videoları dönüştürme ile ilgili sorunlarınız olduğunda kullanacağınız programı biliyorsunuz. Wondershare Video Converter Ultimate, 1000'den fazla dosya formatı için ister video isterseniz ses formatları için mükemmel bir dönüştürücüdür. Dahili teknolojisi, hataya maruz kalmadan birkaç saniye içinde kayıpsız dönüşüm yapmanızı sağlar.

MP4 Videolar WMV Formatına Nasıl Dönüştürülür? – MP4 Videolar WMV Formatına Nasıl Dönüştürülür?

Kaynak: Teknotalk.com