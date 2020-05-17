Mozilla Flash Desteği 2020 Sonunda Tamamen Bitiyor Tamamen sonlandırılması beklenen Mozilla Flash desteği ile ilgili önemli bir haber geldi.

Tamamen sonlandırılması beklenen Mozilla Flash desteği ile ilgili önemli bir haber geldi. Bazı kullanıcılar Mozilla tarafından verilecek desteğin bir süre daha devam ettirilmesini beklerken, şirket tam tersini yaptı. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Adobe, 2017 yılında Adobe Flash'ta küçülmeye gittiğini söylemesi ile birlikte, diğer firmaların tavrı değişmeye başladı. Örneğin Google tarafından geliştirilen Chrome platformu içerisinde Adobe Flash kullanımı için sonlandırmaya dayalı bazı işlemler uygulandı. Microsoft ise daha radikal bir karar alarak desteğini çekeceğini söyledi. Şirketlerin tavır almasındaki en önemli neden, güvenlik güncellemelerinin sonlandırılmasıydı.

Mozilla Flash desteği konusunda radikal bir karar aldı

İnternet tarayıcısına sahip şirketler arasında ayrım yapmak gerekirse, bazılarının daha yumuşak geçişe yöneldiğini bazılarının ise radikal kararlar aldığını söyleyebiliriz. Microsoft şimdilik radikal karar alan tarafta yer alırken Mozilla bu gruba eklendi.

Mozilla internet tarayıcısını tercih eden kişiler, istedikleri zaman Flash uygulamasını kullanılabiliyordu. Flash, Firefox'un halen desteklediği tek NPAPI eklentisi olarak biliniyor. Microsoft Silverlight gibi diğer NPAPI tabanlı eklentilerin desteği, Mozilla'nın 2017 yılında yayınladığı sürümünde tamamen bitirilmesi planlanıyordu.

Bazı Mozilla sürümleri, Flash eklentisini desteklemeye devam ediyordu. 2017 yılından beri kademeli olarak bu uygulamayı kaldırmak isteyen platform, nihai kararı 2020 yılında verdi. 2020 yılının Aralık ayında hiçbir Mozilla sürümü üzerinden Flash kullanmak mümkün olmayacak. Sizce Mozilla tarafından alınan bu karar doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.