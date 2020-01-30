Mozart'ın Mesih oratoryosu memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu
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Mozart'ın Mesih oratoryosu memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu

Dünyaca ünlü besteci Mozart'ın "Der Messias" (Mesih) oratoryosu, sanatçının memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu

30.01.2020 20:05 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:05
Mozart'ın Mesih oratoryosu memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu

Dünyaca ünlü besteci 'ın "Der Messias" (Mesih) oratoryosu, sanatçının memleketi 'da prömiyerini yaptı.


Besteci Wolfgang Amadeus Mozart, Handel'in bestelediği İngilizce Mesih oratoryosunu yaklaşık 50 yıl sonra Almancaya uyarlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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