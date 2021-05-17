Mozambik, yolsuzlukla suçlanan eski Maliye Bakanı Chang'in Güney Afrika'dan iadesini istedi
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Mozambik, yolsuzlukla suçlanan eski Maliye Bakanı Chang'in Güney Afrika'dan iadesini istedi

Mozambik, yolsuzlukla suçlanan eski Maliye Bakanı Chang'in Güney Afrika'dan iadesini istedi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Mozambik hükümetinin, yolsuzlukla suçlanan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan eski Maliye Bakanı Manuel Chang'ın derhal iadesini istediği bildirildi.

Mozambik hükümetinin, yolsuzlukla suçlanan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan eski Maliye Bakanı Manuel Chang'ın derhal iadesini istediği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Chang ile ilgili Güney Afrika Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına başvuru yapıldı.

Başvuruda uzun süredir yurt dışında bulunan ve yolsuzlukla suçlanan eski bakanın derhal iadesi istendi.

Mozambik'in talebine karşılık Güney Afrika Cumhuriyeti'nden henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçen sene yolsuzluk davası açıldı

Chang'a zimmete para geçirme, kara para aklama ve kamu malını kötüye kullanma suçlamalarıyla geçen sene dava açmıştı.

Mozambik Başsavcılığı, 2005 ile 2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı görevini yürüten Chang'ın 2 milyar dolarlık yolsuzluk yapmakla suçlandığını açıklamıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti ise 2018'den beri gözaltında tutulan Chang'ı yeterli delil olmaması nedeniyle Mozambik'e iade etmiyor.

Chang ise suçlamaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

Yolsuzlukla suçlanan Chang'a ülkesi Mozambik'in yanı sıra ABD tarafından da dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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