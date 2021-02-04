Mozambik terör örgütlerine katılan gençleri teslim olmaları halinde affedecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mozambik terör örgütlerine katılan gençleri teslim olmaları halinde affedecek

04.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:18
Mozambik terör örgütlerine katılan gençleri teslim olmaları halinde affedecek

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, kuzeydeki Cabo Delgado vilayetinde terör örgütlerine katılan gençlerin teslim olmaları halinde affedileceklerini açıkladı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, kuzeydeki Cabo Delgado vilayetinde terör örgütlerine katılan gençlerin teslim olmaları halinde affedileceklerini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başkan Nyusi, Mozambik Kahramanlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, terör gruplarına katılan ve pişmanlık duyan gençlere "güvenlik güçlerine teslim olmaları" çağrısı yaptı.

Nyusi, kendilerinden intikam alınacağından korkan gençlerin teslim olmaları halinde tutuklanmayacağını ve ailelerine geri döneceğini ifade etti.

Ensar'ul Sunna, 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle 560 binden fazla kişi yerinden olurken, yüzlerce kişi ise hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ'la bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Jason Statham Defne Samyeli
Spor Ali Koç Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mozambik terör örgütlerine katılan gençleri teslim olmaları halinde affedecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 11:27:43. #1.16#
title