Mozambik'teki tropikal fırtınada en az 2 kişi öldü
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te devam eden tropikal fırtına nedeniyle en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te devam eden tropikal fırtına nedeniyle en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi Enstitüsüne göre, Mozambik'teki fırtına nedeniyle yüzlerce kişi evsiz kaldı.
Ülkenin orta ve kuzey bölgelerini vuran kuvvetli fırtınada en az 2 kişi hayatını kaybetti.
Kuvvetli fırtına nedeniyle 50'den fazla kişi yaralandı. Evi hasar gören yüzlerce Mozambikli başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri