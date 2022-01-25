Mozambik'teki tropikal fırtınada en az 2 kişi öldü - Haberler
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Mozambik'teki tropikal fırtınada en az 2 kişi öldü

Mozambik'teki tropikal fırtınada en az 2 kişi öldü

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te devam eden tropikal fırtına nedeniyle en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te devam eden tropikal fırtına nedeniyle en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi Enstitüsüne göre, Mozambik'teki fırtına nedeniyle yüzlerce kişi evsiz kaldı.

Ülkenin orta ve kuzey bölgelerini vuran kuvvetli fırtınada en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuvvetli fırtına nedeniyle 50'den fazla kişi yaralandı. Evi hasar gören yüzlerce Mozambikli başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Hint Okyanusu, Mozambik, Fırtına, Afrika, Güncel, Haber

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