Mozambik'teki terör saldırısında onlarca kişi öldü

Afrika ülkesi Mozambik'te düzenlenen terör saldırılarında onlarca kişinin öldüğü belirtildi.

Afrika ülkesi Mozambik'te düzenlenen terör saldırılarında onlarca kişinin öldüğü belirtildi.

Mozambik'in Palma kasabasına baskın yapan teröristler saldırı düzenlendi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Omar Saranga, "Geçtiğimiz Çarşamba günü gizlice Palma'ya giren bir grup militan onlarca savunmasız insanın alçakça öldürüldüğü eylemler düzenledi" dedi. Saranga, saldırganların kuşattığı bir otelde mahsur kalan 7 kişinin kaçmaya çalıştıkları sırada öldürüldüklerini söyledi. Saranga, son 3 gün içinde bölgeden yüzlerce Mozambik vatandaşının ve yabancı uyrukluların güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Cabo Delgado bölesindeki Palma kasabasına baskın yapan militanların, saldırılara başlamasının ardından yaklaşık 200 kişi bir otele sığındı. Siviller daha sonra otelden çıkarılarak Pemba'ya götürüldü. Militanların ele geçirdiği tahmin edilen kasabada tekne ve gemilerle sivilleri kurtarma operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Bölge yakınlarında bulunan Fransız Total şirketi ve farklı enerji şirketleri tarafından işletilen doğalgaz projesinde çalışan yüzlerce kişi kasabadaki bir otelde kalıyordu. - MAPUTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı