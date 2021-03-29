Mozambik'teki terör saldırısında onlarca kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mozambik'teki terör saldırısında onlarca kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mozambik'teki terör saldırısında onlarca kişi öldü

Afrika ülkesi Mozambik'te düzenlenen terör saldırılarında onlarca kişinin öldüğü belirtildi.

Afrika ülkesi Mozambik'te düzenlenen terör saldırılarında onlarca kişinin öldüğü belirtildi.

Mozambik'in Palma kasabasına baskın yapan teröristler saldırı düzenlendi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Omar Saranga, "Geçtiğimiz Çarşamba günü gizlice Palma'ya giren bir grup militan onlarca savunmasız insanın alçakça öldürüldüğü eylemler düzenledi" dedi. Saranga, saldırganların kuşattığı bir otelde mahsur kalan 7 kişinin kaçmaya çalıştıkları sırada öldürüldüklerini söyledi. Saranga, son 3 gün içinde bölgeden yüzlerce Mozambik vatandaşının ve yabancı uyrukluların güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Cabo Delgado bölesindeki Palma kasabasına baskın yapan militanların, saldırılara başlamasının ardından yaklaşık 200 kişi bir otele sığındı. Siviller daha sonra otelden çıkarılarak Pemba'ya götürüldü. Militanların ele geçirdiği tahmin edilen kasabada tekne ve gemilerle sivilleri kurtarma operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Bölge yakınlarında bulunan Fransız Total şirketi ve farklı enerji şirketleri tarafından işletilen doğalgaz projesinde çalışan yüzlerce kişi kasabadaki bir otelde kalıyordu. - MAPUTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Binnur Kaya Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mozambik'teki terör saldırısında onlarca kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 11:42:32. #1.16#
title