Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle 900 bin kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle 900 bin kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle 900 bin kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın 24 Mart'tan bu yana saldırılar düzenlediği Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde 900 bin kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın 24 Mart'tan bu yana saldırılar düzenlediği Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde 900 bin kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Bölge Direktörü Lola Castro, yaklaşık 1 haftadır sivillere düzenlenen saldırılarda yüzlerce kişinin komşu ülke Tanzanya ve Pemba Adası'na sığındığını açıkladı.

Castro, "Çatışmalar nedeniyle acil gıda yardımına ihtiyaç duyan kişilerin sayısı 900 bine yükseldi." ifadesini kullandı.

Saldırıların ani bir şekilde başladığını aktaran Castro, insanların elbiselerini dahi almadan evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekerek, "İnsani kriz bitmiyor, artıyor." dedi.

Fransız şirket Total'in doğal gaz çıkarma tesisi inşasına yakın konumda bulunan Palma bölgesinde 24 Mart'tan bu yana iletişim hatları da kesik durumda bulunuyor.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

Örgütün saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya yaşıyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Özlem Zengin Mustafa Şentop Erkan Kandemir
Magazin Sezen Aksu Türkan Şoray Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle 900 bin kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:55:46. #1.16#
title