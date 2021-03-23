Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle 100'den fazla okul kapalı kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle 100'den fazla okul kapalı kalacak

23.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:54
Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle 100'den fazla okul kapalı kalacak

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado eyaletinde devam eden terör saldırıları nedeniyle 136 okulun kapalı kalacağı açıklandı.

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado eyaletinde devam eden terör saldırıları nedeniyle 136 okulun kapalı kalacağı açıklandı.

Yerel basındaki habere göre, Cabo Delgado Eğitim Direktörlüğü Sözcüsü Melchior Patricio, Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları düzenlediğini ve çıkan çatışmalar nedeniyle bölgedeki birçok okulda güvenlik sorunu yaşadıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen okulların geçen hafta açıldığı bilgisini paylaşan Patricio, Cabo Delgado'daki 136 okulun açılamayacağını aktardı.

Patricio, "Bölgede 940 okulumuz bulunuyor ancak sadece 804'ü eğitime devam edebildi." dedi.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişi, teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kalıyor.

Saldırılarda bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Acun Ilıcalı Merve Dizdar Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle 100'den fazla okul kapalı kalacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 16:55:41. #1.16#
title