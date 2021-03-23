Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle 100'den fazla okul kapalı kalacak

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado eyaletinde devam eden terör saldırıları nedeniyle 136 okulun kapalı kalacağı açıklandı.

Yerel basındaki habere göre, Cabo Delgado Eğitim Direktörlüğü Sözcüsü Melchior Patricio, Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları düzenlediğini ve çıkan çatışmalar nedeniyle bölgedeki birçok okulda güvenlik sorunu yaşadıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen okulların geçen hafta açıldığı bilgisini paylaşan Patricio, Cabo Delgado'daki 136 okulun açılamayacağını aktardı.

Patricio, "Bölgede 940 okulumuz bulunuyor ancak sadece 804'ü eğitime devam edebildi." dedi.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişi, teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kalıyor.

Saldırılarda bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak