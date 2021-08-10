Mozambik'teki şiddet olayları nedeniyle 336 bin çocuk yerinden edildi

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırıları nedeniyle yerinden edilen çocukların sayısı 336 bine ulaştı.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırıları nedeniyle yerinden edilen çocukların sayısı 336 bine ulaştı.

Save the Children'dan yapılan yazılı açıklamada, mülteci kamplarına sığınan çocukların oranının son 1 ayda yüzde 40 arttığı bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar 336 bin çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Save the Children, mülteci kamplarına sığınan çocukların önemli bir kısmının ailelerinden uzak ve yalnız olduklarına dikkati çekerek çocukların korunmasına yönelik adımlar atılması çağrısı yaptı.

Mozambik'te çatışmalar sürüyor

Mozambik'te, Ensar'ul Sunna'ya yönelik askeri operasyonlar Ruanda ve Botsvana gibi ülkelerin destekleriyle sürüyor.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle yerinden olanların sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel halk, saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak