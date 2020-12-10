Mozambik'teki saldırılar nedeniyle göç edenlerin sayısı 560 bine yükseldi

Hint Okyanusu kıyısındaki Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün terör saldırıları nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısı 560 bine yükseldi.

Mozambik Başbakanı Carlos Agostinho do Rosario, saldırıların yaşandığı ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado vilayetini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Rosario, "Cabo Delgado'daki silahlı saldırılar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısı 560 bine yükseldi." dedi.

Göç edenlerin sayısının, ekim ayında 435 bin olduğuna dikkati çeken Rosario, bu sayının yaklaşık yüzde 20 arttığını kaydetti.

2 binden fazla insan hayatını kaybetti

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 3 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişinin teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı, 2 binden fazla insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak