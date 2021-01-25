Mozambik'teki Eloise Kasırgası'ndan 176 bin kişi etkilendi

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Eloise Kasırgası'nın 176 bin kişiyi etkilediği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, hafta sonu yaşanan kasırgada en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Kasırganın daha çok ülkenin ortasındaki Sofala eyaletini vurduğu ve ülke genelinde 176 bin Mozambiklinin Eloise Kasırgası'ndan etkilendiği kaydedildi.

Kasırga ve şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ise 5 binden fazla evi kullanılamaz hale getirdiği açıklandı.

Hasar gören yerler arasında 26 sağlık merkezi ve 161 okul bulunuyor.

Her yıl ekim-nisan döneminde yoğunlaşan şiddetli fırtına ve yağışlar, Hint Okyanusu kıyısındaki birçok Güney Afrika ülkesini etkiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak