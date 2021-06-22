Mozambik'teki çatışmalardan etkilenenler için istenen yardımların yalnızca yüzde 11'i temin edildi
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Mozambik'teki çatışmalardan etkilenenler için istenen yardımların yalnızca yüzde 11'i temin edildi

Mozambik'teki çatışmalardan etkilenenler için istenen yardımların yalnızca yüzde 11'i temin edildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Mozambik'te Ensar'ul Sunna'nın saldırılarından etkilenen yüzbinlerce kişi için talep edilen yardımların sadece yüzde 11'inin temin edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Mozambik'te Ensar'ul Sunna'nın saldırılarından etkilenen yüzbinlerce kişi için talep edilen yardımların sadece yüzde 11'inin temin edildiğini açıkladı.

OCHA Mozambik ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mozambik'in kuzeyinde yüzbinlerce kişinin çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yardım kuruluşları, Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado, Niassa ve Nampula bölgelerinde çatışmalardan etkilenen 1,1 milyon kişinin korunması ve desteklenmesi için gereken 254 milyon doların sadece yüzde 11'ini temin edebildi." ifadesine yer verildi.

Mozambik'teki çatışmaların, dünyanın en büyük göç olaylarından ve insani krizlerinden birine neden olduğunun altı çizilen açıklamada, bölgeye daha fazla yardım gönderilmesi çağrısı yapıldı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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