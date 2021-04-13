Mozambik'te terör saldırılarından etkilenenler için 94 milyon avroya ihtiyaç duyuluyor
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Mozambik'te terör saldırılarından etkilenenler için 94 milyon avroya ihtiyaç duyuluyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Mozambik'te terör saldırılarından etkilenenler için 94 milyon avroya ihtiyaç duyuluyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırılarında yerlerinden edilenler için 94 milyon avroya ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırılarında yerlerinden edilenler için 94 milyon avroya ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik Afet Yönetim Enstitüsü (INGD) Başkanı Luisa Meque, çatışmalardan etkilenen kişilerin barınma ve gıda başta olmak üzere farklı alanlarda yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Meque, "Mozambik hükümeti Cabo Delgado'daki çatışmalarda yerlerinden edilenler için 94 milyon avro yardıma ihtiyaç duyuyor." dedi.

İhtiyaç duyulan miktarın gıda, barınma ve eğitim ile bölgede ticari faaliyetlerin yeniden başlaması için kullanılacağını kaydeden ???????Meque, çatışmalarda yerlerinden edilenler için şimdiye kadar 8 milyon avro temin edebildiklerini belirtti.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu, yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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