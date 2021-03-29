Mozambik'te terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırdığı kentte sivilleri kurtarma operasyonu sürüyor
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Mozambik'te terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırdığı kentte sivilleri kurtarma operasyonu sürüyor

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Mozambik'te terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırdığı kentte sivilleri kurtarma operasyonu sürüyor

Mozambik'te, terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın, 24 Mart'tan bu yana saldırılar düzenlediği Palma kentinde, sivilleri kurtarma operasyonunun sürdüğü bildirildi.

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Mozambik'te, terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın, 24 Mart'tan bu yana saldırılar düzenlediği Palma kentinde, sivilleri kurtarma operasyonunun sürdüğü bildirildi.

Mozambik hükümetinin örgütle mücadelede destek aldığı Güney Afrikalı özel güvenlik şirketi Dyck'ın Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Dyck, Palma kenti sokaklarının cesetlerle dolu olduğunu ve durumun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Güney Afrika devlet televizyonu SABC'ye konuşan Dyck, şimdiye kadar yüzden fazla kişiyi helikopterle kurtardıklarını kaydederek, geniş kapsamlı tahliye için daha büyük helikopterlere ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Durumun halen "ciddi" olduğunu ve örgütün ağır silahlara sahip olduğunu ifade eden Dyck, "Bu saldırı çok iyi planlanmış ve koordineli bir saldırıydı." diye konuştu.

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı kentte halkın bir kısmı Cabo Delgado eyaletinin başkenti Pemba'ya kaçarken, bir kısmının ise Tanzanya'ya geçtiği belirtiliyor.

Fransız şirket Total'in doğal gaz çıkarma tesisi inşasına yakın konumda bulunan Palma'da, 24 Mart'tan bu yana iletişim hatları da kesik durumda bulunuyor.

Mozambik Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ömer Saranga, yaptığı açıklamada, saldırılarda şimdiye kadar çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Ölenlerin arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu ifade ediliyor.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

Örgütün saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya yaşıyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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