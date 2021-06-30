Mozambik'te terör örgütü Ensar'ul Sunna mensubu 150 kişi etkisiz hale getirildi

Mozambik Savunma ve Güvenlik Güçlerinin (FDS), ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'ul Sunna'ya yönelik operasyonlarında terör örgütü mensubu 150 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mozambik Savunma ve Güvenlik Güçlerinin (FDS), ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'ul Sunna'ya yönelik operasyonlarında terör örgütü mensubu 150 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mozambik basınındaki habere göre, 21 ve 23 Haziran tarihlerinde yürütülen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Ensar'ul Sunna'ya yönelik iki ayrı operasyon düzenlendiği kaydedilirken 150 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle Cabo Delgado bölgesindeki on binlerce çocuk ve hamilenin, aşırı düzeyde gıda yetersizliğiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak