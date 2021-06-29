Mozambik'te on binlerce çocuk, hamile ve emziren kadın gıda sorunuyla karşı karşıya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mozambik'te on binlerce çocuk, hamile ve emziren kadın gıda sorunuyla karşı karşıya

Mozambik'te on binlerce çocuk, hamile ve emziren kadın gıda sorunuyla karşı karşıya
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırılarının devam ettiği Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde on binlerce çocuk ve hamilenin aşırı seviyede gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırılarının devam ettiği Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde on binlerce çocuk ve hamilenin aşırı seviyede gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

DSÖ Mozambik Ofisi, Twitter hesabından, "5 yaş altı 75 bin çocuk ile 22 bin hamile ve emziren kadın, beslenme sorunu yaşıyor ya da 12 ay içinde bu sorunu yaşayacak." uyarısında bulundu.

Açıklamada, binlerce kişinin çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı Cabo Delgado'da gıda sorununu çözmek için kapsamlı bir çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Mozambik'te Ensar'ul Sunna'nın saldırılarından etkilenen yüz binlerce kişi için talep edilen yardımların sadece yüzde 11'inin temin edildiğini açıklamıştı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

İSTANBUL MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ OPERASYONU : 47 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
İSTANBUL MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ OPERASYONU : 47 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Acun Ilıcalı Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Mert Müldür Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mozambik'te on binlerce çocuk, hamile ve emziren kadın gıda sorunuyla karşı karşıya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:28:37. #1.16#

title