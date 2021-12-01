Mozambik'te Kovid 19'un Omicron varyantı tespit edildi

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ilk vakaları tespit edildi.

Mozambik Sağlık Bakanı Armindo Tiago, basına yaptığı açıklamada, başkent Maputo'da Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği iki vaka kaydedildiğini duyurdu.

Tiago, "Virüs tespit edilen iki kişinin geçmişte yurt dışı seyahati bulunmamaktadır. Aksi bir kanıt olmadıkça bunlar yerel olarak ortaya çıkmış mutasyon olarak görünüyor." açıklamasını yaptı.

Mozambik'te salgının başından bu yana 151 bin 548 kişi virüse yakalandı, bunlardan 149 bin 554'ü sağlığına kavuştu, 1941'i ise yaşamını yitirdi.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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