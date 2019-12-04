Mozambik'te kaçak avcılara 16 yıl hapis

04.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:58

Mozambik'te bir mahkeme, ülkenin kuzeyindeki Gorongosa Ulusal Parkı'nda izinsiz avlanan 11 kişiye 16'şar yıl hapis cezası verdi.

BBC'nin haberine göre, davayı gören Hakim Martinho Cheguere, cezanın başkalarının yasak bölgelerde avlanmasının önüne geçmeyi amaçladığını söyledi.

Savunma avukatı Tania Joaquim ise müvekkillerine verilen cezanın çok ağır olduğunu ve temyize gideceklerini açıkladı.

Genellikle fillerin hedef alındığı Gorongosa Ulusal Park'ında çok sayıda aslan ve gergedan bulunuyor.

Kaçak avlanmanın, ülkede iç savaşın son bulduğu 1992'den sonra düşüşe geçtiği belirtiliyor.

Kaynak: AA