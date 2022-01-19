Mozambik'te kaçak avcı çetesi liderine 30 yıl hapis cezası verildi - Haberler
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Mozambik'te kaçak avcı çetesi liderine 30 yıl hapis cezası verildi

Mozambik'te kaçak avcı çetesi liderine 30 yıl hapis cezası verildi
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te yakalanan kaçak avcı çetesi liderine, 30 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te yakalanan kaçak avcı çetesi liderine, 30 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Mozambik basınındaki habere göre, zanlının, Mozambik ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir kaçak avcı çetesine liderlik ettiği açıklandı.

Kaçak avcılık ve kayıt dışı silah bulundurma suçlamalarıyla yargılanan çete liderine 30 yıl hapis cezası verildi.

Çete lideri, 3 Mayıs 2021'de gergedan avladığı gerekçesiyle yakalanmıştı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Hint Okyanusu, Güney Afrika, Mozambik, Afrika, Güncel, Haber

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