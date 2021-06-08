Mozambik'te ilkokula giden her 100 çocuktan sadece 6'sı okuma yazma biliyor
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Mozambik'te ilkokula giden her 100 çocuktan sadece 6'sı okuma yazma biliyor

Mozambik'te ilkokula giden her 100 çocuktan sadece 6'sı okuma yazma biliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te ilkokula giden her 100 çocuktan sadece 6'sının okuma yazma bildiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te ilkokula giden her 100 çocuktan sadece 6'sının okuma yazma bildiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik Öğretmen Eğitimi Ulusal Direktörü Remane Selimane, okuma yazmada yaşanan yetersizliğin ülke geleceğini olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekti.

İlkokula giden her 100 çocuktan sadece 6'sının okuma yazma bildiğini açıklayan Selimane, 2013'ten beri devam eden sorunun çözülemediğini sözlerine ekledi.

Selimane, ilköğretim eğitimindeki kaliteyi arttırmak için çeşitli adımlar attıklarını ve eğitim seviyesini uluslararası seviyeye yükseltmek istediklerini kaydetti.

Müfredatın güncellenmesi, kitapların yenilenmesi ve öğretmenlerin eğitilmesi dahil birçok adım attıklarını vurgulayan Selimane, 2027'ye kadar eğitim kalitesini belli bir seviyeye çıkarmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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