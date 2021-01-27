Mozambik'te ilk defa Tarım Özel Ekonomi Bölgesi kurulacak
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Mozambik'te ilk defa Tarım Özel Ekonomi Bölgesi kurulacak

27.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:30
Mozambik'te ilk defa Tarım Özel Ekonomi Bölgesi kurulacak

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te hükümetin, ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla Tarım Özel Ekonomi Bölgesi kurulması kararı aldığı bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te hükümetin, ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla Tarım Özel Ekonomi Bölgesi kurulması kararı aldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre hükümet, tarım alanındaki sulanabilir alanları 17 bin hektardan 32 bin hektara çıkarmayı hedefliyor.

Atılan adımla pirinç üretiminde 3 kat artış beklendiği kaydedildi.

Tarım Özel Ekonomi Bölgesi ile ekonomik kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan Mozambik hükümeti, tarım alanında üretimi ve istihdamı da artırmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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