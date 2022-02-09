Mozambik'te iki bölge Ensar'us Sunna'dan temizlendi
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Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ruanda askerleri ile ortak gerçekleştirilen operasyonda, iki bölgenin Ensar'us Sunna'dan temizlendiği bildirildi.
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ruanda askerleri ile ortak gerçekleştirilen operasyonda, iki bölgenin Ensar'us Sunna'dan temizlendiği bildirildi.
Mozambik Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Gabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'ya karşı operasyonların devam ettiğini açıkladı.
İki ülke güvenlik güçleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda Pundanhar ve Nhica do Ruvuma bölgelerinin örgütten temizlendiği belirtildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt üyelerine dair bir açıklama yapılmadı.
800 binden fazla kişi yerinden oldu
Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.
Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.
SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.
Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.