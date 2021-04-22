Mozambik'te HIV virüsü taşıyan 1 milyon kişi tedavi edilmeden yaşıyor

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Bağışıklık Yetmezliği Virüsü taşıyan 1 milyon kişinin tedavi edilemediği açıklandı.

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Bağışıklık Yetmezliği Virüsü taşıyan 1 milyon kişinin tedavi edilemediği açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Winnie Byanyima, basın mensuplarına, ülkede yaklaşık 2,2 milyon HIV virüsü taşıyan kişi olduğunu belirtti.

Byanyima, "Mozambik'te HIV virüsü taşıyanların sadece 1,2 milyonu tedavi oluyor. 1 milyon kişi ise hala tedavi olamadı." dedi.

HIV virüsü taşıyan kişilerin bulunup tedavi edilmesi gerektiğini dile getiren Byanyima, bununla mücadelede Mozambik'e yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak