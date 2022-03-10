Mozambik'te Gombe Kasırgası bekleniyor - Haberler

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Mozambik'te Gombe Kasırgası bekleniyor

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Mozambik'te Gombe Kasırgası bekleniyor

Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'i bu akşam ve yarın Gombe Kasırgası'nın vurması bekleniyor.

Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'i bu akşam ve yarın Gombe Kasırgası'nın vurması bekleniyor.

Mozambik Ulusal Meteorolojisi Enstitüsü (INAM) yaptığı uyarıda, yoğun yağışın beraberinde getireceği sel ve heyelana karşı halkın dikkatli olmasını istedi.

Rüzgar hızının saatte 120 kilometreye çıkması beklenen kasırganın yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı alanda etkili olması öngörülüyor.

Taşınabilir 7 köprü ve 18 tekneyle kasırgaya karşı hazırlık yapan Mozambik, son aylarda Hint Okyanusu'nun peş peşe vuran kasırgaların etkisi altında kaldı.

Kasırganın etkilemesi beklenen kritik önemdeki yerlere halk için gıda stoku yapıldı.

Ana Kasırgası ocakta Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de 100'e yakın kişinin ölümüne neden olmuş, on binlerce kişiyi yerinden etmişti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Mozambik, Afrika, Sel, Güncel, Haberler

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