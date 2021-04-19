Mozambik'te Ensar'ul Sunna'ya yönelik operasyonda 41 militan öldürüldü

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün Palma bölgesine yönelik saldırısı sonrası başlatılan operasyonda, 41 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün Palma bölgesine yönelik saldırısı sonrası başlatılan operasyonda, 41 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Mozambik ordu sözcüsü Chongo Vidigal, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Palma bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 41 militanın öldürüldüğü bilgisini paylaşan Vigidal, militanlara ait çok sayıda silah ele geçirildiğini kaydetti.

Öte yandan terörle mücadeledeki ihtiyaçları belirlemek için Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'na (SADC) bağlı bir teknik ekibin, Mozambik'te çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu, yerel halk, "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak