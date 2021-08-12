Mozambik'te Ensar'ul Sunna üyesi 33 kişi etkisiz hale getirildi
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Mozambik'te Ensar'ul Sunna üyesi 33 kişi etkisiz hale getirildi

Mozambik'te Ensar'ul Sunna üyesi 33 kişi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'in kuzeyinde Ensar'ul Sunna örgütüne yönelik operasyonlarda 33 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'in kuzeyinde Ensar'ul Sunna örgütüne yönelik operasyonlarda 33 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tümgeneral Cristovao Chume, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Mozambik ve Ruanda ordusunun Mocimboa da Praia bölgesinde ortak operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda ilk belirlemelere göre 33 örgüt üyesinin öldürüldüğünü aktaran Chume, ölü sayısının daha fazla olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Chume, Ruanda ordusu ile ortak operasyon düzenlediklerini ve askerlerden hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını vurguladı.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, Mocimboa da Praia bölgesi 9 Ağustos'ta örgütten geri alınmıştı.

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 800 bin kişi yerinden oldu.

Yerel halk, saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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