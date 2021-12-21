Mozambik'te Ensar-ul Sunna saldırısında 1 Güney Afrikalı asker öldü

Mozambik'te Ensar-ul Sunna terör örgütünün Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) askeri misyonuna gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 Güney Afrikalı asker hayatını kaybetti.

Güney Afrika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mozambik'te barış gücü olarak faaliyet gösteren Güney Afrikalı bir askeri birliğin, dünEnsar-ul Sunna örgütü militanlarınca Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesindeki Chai köyü civarında pusuya düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada bir Güney Afrikalı askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu aynı zamanda, Güney Afrika ordusunun Mozambik'te verdiği ilk kayıp oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti temmuz ayında Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadelede destek olmak için Mozambik'e 1495 asker göndermişti.

Güney Afrika askerleri bölgede, haziran ayında Mozambik'teki Maputo Zirvesi'nde yetkilendirilen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun (SADC) savunma gücünün bir parçası olarak görev alıyor.

Mozambik'teki çatışmalar

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna'ya yönelik askeri operasyonlar sürüyor.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel halk, saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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