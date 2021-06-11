Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 70 bini geçti
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Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 70 bini geçti

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 70 bini geçti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün 24 Mart'tan itibaren Palma bölgesinde düzenlediği saldırılar nedeniyle göç edenlerin sayısının 70 bini geçtiği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün 24 Mart'tan itibaren Palma bölgesinde düzenlediği saldırılar nedeniyle göç edenlerin sayısının 70 bini geçtiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) göre, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado'da yerlerinden edilenlerin sayısı 800 bine yaklaştı.

Saldırılar nedeniyle Palma'dan göç edenlerin sayısının 24 Mart'tan itibaren 70 bini geçtiği kaydedildi.

Bölgede insani krizin derinleştiği aktarılırken, birçok ailenin halen ormanlarda saklandığı vurgulandı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 70 bini geçti - Haberler
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