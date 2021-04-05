Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün ele geçirdiği Palma bölgesinde yeniden kontrol sağlandı
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Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün ele geçirdiği Palma bölgesinde yeniden kontrol sağlandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün ele geçirdiği Palma bölgesinde yeniden kontrol sağlandı

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün 24 Mart'tan itibaren saldırı düzenlediği Palma bölgesinde Mozambik ordusunun yeniden kontrolü sağladığı bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün 24 Mart'tan itibaren saldırı düzenlediği Palma bölgesinde Mozambik ordusunun yeniden kontrolü sağladığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri Kuzey Operasyon Alanı Sözcüsü Tuğgeneral Chongo Vidigal, Palma bölgesinde yürütülen askeri operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Vigidal, Palma'da bu sabah itibarıyla kontrolün "tamamen" sağlandığını kaydetti.

Bölgede güvenliğin tesisi için gerekli adımları atmaya devam edecekleri bilgisini paylaşan Vigidal, saldırılardan kaçan bölge halkının da evlerine dönmesini planladıklarını sözlerine ekledi.

Ensar'ul Sunna örgütü tarafından Fransız şirketi Total'in doğal gaz çıkarma tesisi inşasına yakın konumda bulunan Palma'ya 24 Mart'tan itibaren düzenlenen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bölgede, halkın bir kısmı Cabo Delgado eyaletinin başkenti Pemba'ya kaçarken, bir kısmının ise Tanzanya'ya geçtiği belirtiliyor.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi de evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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