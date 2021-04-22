Mozambik'te 950 bin kişi insani yardım bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mozambik'te 950 bin kişi insani yardım bekliyor

Mozambik'te 950 bin kişi insani yardım bekliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Mozambik'te terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırıları nedeniyle 950 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Mozambik'te terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırıları nedeniyle 950 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programının (WFP) Mozambik Direktörü Antonella Daprile, göç eden Mozambiklilerin sığındığı Pemba adasına yaptığı ziyaret sonrası basın açıklaması yaptı.

Daprile, ülkenin kuzeyinde 950 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Birçok insan saldırılardan kaçmış ve kalanlar da travma yaşıyor." dedi.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Demet Akalın Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Bülent Uygun Gökhan Gönül Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Fatih Terim Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mozambik'te 950 bin kişi insani yardım bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 21:52:10. #1.16#

title