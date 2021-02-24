Mozambik'te 80 yunus kıyıya vurdu
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Mozambik'te 80 yunus kıyıya vurdu

24.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:21
Mozambik'te 80 yunus kıyıya vurdu

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te kıyıya vurmuş 80 yunus bulunduğu bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te kıyıya vurmuş 80 yunus bulunduğu bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Başkent Maputo'nun Inhambane bölgesinde 80 yunus kıyıya vurdu.

Yunuslarda herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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