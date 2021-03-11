Mozambik'te 42 bin aile şiddetli yağışların tarım arazilerine zararı nedeniyle gıda kriziyle karşı karşıya
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Mozambik'te 42 bin aile şiddetli yağışların tarım arazilerine zararı nedeniyle gıda kriziyle karşı karşıya

11.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:44
Mozambik'te 42 bin aile şiddetli yağışların tarım arazilerine zararı nedeniyle gıda kriziyle karşı karşıya

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te şiddetli yağışların tarım arazilerine zarar vermesi nedeniyle 42 bin ailenin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te şiddetli yağışların tarım arazilerine zarar vermesi nedeniyle 42 bin ailenin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Ülkenin başkenti Maputo'nun Valisi Julio Parruque, şiddetli yağışların bölgedeki tarım arazilerine zarar verdiğini, bu nedenle mahsullerin toplanamadığını açıkladı.

Bölge halkının gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğini kaydeden Parruque, kentin Magude, Manhiça, Marracuene, Matutuine ve Boane bölgelerinde tarım arazileri zarar gören 42 bin aile için yardım yapılması gerektiğini belirtti.

Maputo'da halkın yüzde 60'ından fazlası geçimini tarımdan sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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