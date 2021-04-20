Mozambik'te 40 bin kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor
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Mozambik'te 40 bin kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Mozambik'te 40 bin kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırıları sonrası Palma bölgesinde evlerini terk etmek zorunda kalan 40 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırıları sonrası Palma bölgesinde evlerini terk etmek zorunda kalan 40 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki doğal gaz tesislerinin bulunduğu Cape Delgado'daki çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Bölgede yardım çalışmaları yürüten Amparo Vilasmil, insanların içme sularını kirli derelerden temin etmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

Vilasmil, bölgede 40 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ve acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek "İnsanlar kaçmak için ana yolları kullanıyor ancak saklanmak için ise köylerden uzak ormanlık alanlara gidiyor." dedi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yardım kuruluşlarının henüz bölgeye ulaşmadığı ancak hükümet tarafından bu hafta içinde yardım ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan bölgede kaçırma ve cinsel istismar gibi vakaların da tespit edildiği bildirildi.

Mozambik hükümeti, Cabo Delgado'daki çatışmalarda yerlerinden edilenler için 94 milyon avro yardıma ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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