Mozambik'te 4 balıkçı silahlı saldırı sonucu öldü
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Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te 4 balıkçının kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te 4 balıkçının kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Ülke basınındaki haberlere göre saldırı, Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde gerçekleşti.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı saldırganlar, denize açılmaya hazırlanan 4 balıkçıyı öldürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının arkasında Ensar'us Sunna örgütünün olabileceği tahmin ediliyor.
800 binden fazla kişi yerinden oldu
Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.
Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.
SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.
Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.