Mozambik'te 2020'deki şiddet olaylarında en az 1770 kişi öldürüldü
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Mozambik'te 2020'deki şiddet olaylarında en az 1770 kişi öldürüldü

09.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:58
Mozambik'te 2020'deki şiddet olaylarında en az 1770 kişi öldürüldü

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te geçen sene yaşanan şiddet olaylarında en az 1770 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te geçen sene yaşanan şiddet olaylarında en az 1770 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Silahlı Çatışma Bölgesi ve Olay Veri Projesi (ACLED) tarafından yayımlanan "Ten Conflicts To Worry About In 2020" raporuna göre geçen sene 580 şiddet olayı kaydedildi.

Raporda, 2019'daki şiddet olaylarında 1600 kişinin öldüğü ve can kayıplarının 2020'de arttığı belirtilerek, "2020 yılındaki şiddet olaylarında 1770'den fazla insan hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'ul Sunna örgütünün terör saldırıları nedeniyle can kayıplarının arttığı, çatışmalar nedeniyle binlerce insanın göç ettiği kaydedildi.

Mozambik'te en fazla ölüm, silahlı çatışma ve sivillere yönelik şiddet olaylarında gerçekleşti.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve kolera salgınının sivilleri olumsuz etkilediği ve artan güvenlik sorunu nedeniyle hükümetin özel güvenlik güçlerinden daha fazla destek almak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Ensar'ul Sunna, 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle 560 binden fazla kişi yerinden olurken, yüzlerce kişi ise hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ'la bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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