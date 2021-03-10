Mozambik'te 2 günde 15 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a karşı aşılandı
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 2 günde 15 bin 800 sağlık çalışanı aşı oldu.
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 2 günde 15 bin 800 sağlık çalışanı aşı oldu.
Yerel basındaki habere göre, Sağlık Bakanı Armindo Tiago, Kovid-19 salgınıyla ilgili mecliste milletvekillerini bilgilendirdi.
Tiago, "Aşı kampanyasının ilk 2 gününde 15 bin 800 sağlık çalışanına aşı yaptık." dedi.
Toplam 65 bin sağlık çalışanının Kovid-19'a karşı aşı olacağını aktaran Tiago, sağlık sektöründe Kovid-19'a karşı yeterli ekipman ve malzemenin bulunduğunu sözlerine ekledi.
Mozambik'te Kovid-19 vakası 63 bin 174'e yükselirken 707 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak