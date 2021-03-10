Mozambik'te 2 günde 15 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a karşı aşılandı
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Mozambik'te 2 günde 15 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a karşı aşılandı

10.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:38
Mozambik'te 2 günde 15 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a karşı aşılandı

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 2 günde 15 bin 800 sağlık çalışanı aşı oldu.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 2 günde 15 bin 800 sağlık çalışanı aşı oldu.

Yerel basındaki habere göre, Sağlık Bakanı Armindo Tiago, Kovid-19 salgınıyla ilgili mecliste milletvekillerini bilgilendirdi.

Tiago, "Aşı kampanyasının ilk 2 gününde 15 bin 800 sağlık çalışanına aşı yaptık." dedi.

Toplam 65 bin sağlık çalışanının Kovid-19'a karşı aşı olacağını aktaran Tiago, sağlık sektöründe Kovid-19'a karşı yeterli ekipman ve malzemenin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Mozambik'te Kovid-19 vakası 63 bin 174'e yükselirken 707 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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