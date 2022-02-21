Mozambik'te 11 fil dişi ele geçirildi
AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te 11 fil dişinin ele geçirildiği bildirildi.
Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te 11 fil dişinin ele geçirildiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, Mozambik Ulusal Suç Soruşturma Servisi ekipleri, ülkenin batı kesiminde bulunan Tete bölgesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 fil dişi ele geçirildi.
Kaçak avlanmayla elde edilen 11 fil dişinin satılmak istendiği bilgisi paylaşıldı.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Gökhan Kavak - Güncel